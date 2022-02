Consiglio comunale a Salerno, box sotterranei e… ristretti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCon un emendamento presentato dalla capogruppo del Partito Democratico Luca Sorrentino, la maggioranza in Consiglio comunale decide di approvare il progetto per i box sotterranei nell’area sotto Corso Garibaldi, tra il palazzo delle Poste centrali e la chiesa di San Pietro in Camerellis, definendo in 2200 m², come sancito dalla delibera comunale del 2013, lo spazio a disposizione dell’impresa Russo Costruzioni, chiarendo la querelle che aveva portato la questione davanti ai giudici del Tar per “un circa” che aveva trasformato l’aria in 2500 m² finendo per mettere a rischio la sopravvivenza sia della fontana di Ugo Marano che della statua della libertà. Il Consiglio comunale di Salerno, riunito oggi d’urgenza proprio sulla richiesta del Tar ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCon un emendamento presentato dalla capogruppo del Partito Democratico Luca Sorrentino, la maggioranza indecide di approvare il progetto per i boxnell’area sotto Corso Garibaldi, tra il palazzo delle Poste centrali e la chiesa di San Pietro in Camerellis, definendo in 2200 m², come sancito dalla deliberadel 2013, lo spazio a disposizione dell’impresa Russo Costruzioni, chiarendo la querelle che aveva portato la questione davanti ai giudici del Tar per “un circa” che aveva trasformato l’aria in 2500 m² finendo per mettere a rischio la sopravvivenza sia della fontana di Ugo Marano che della statua della libertà. Ildi, riunito oggi d’urgenza proprio sulla richiesta del Tar ...

