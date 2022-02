Caro bollette, Draghi annuncia “intervento di ampia portata nei prossimi giorni” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Applausi ma anche le urla di un paio di contestatori all'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi a Palazzo San Giorgio - attuale sede dell'autorità portuale - a Genova, dove ha incontrato le istituzioni locali, prima di recarsi in visita alla radura della memoria sotto il nuovo ponte e al cantiere del Terzo Valico a Trasta. Ad attendere il premier nell'area del Porto Antico, alcuni cittadini che lo hanno applaudito ma anche un paio di contestatori che gli hanno gridato "Vergogna, vergogna". Due isolati contestatori sono stati poi identificati dalla Digos. "La storia recente di Genova e il coraggio dei genovesi ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia - ha detto il premier -. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Applausi ma anche le urla di un paio di contestatori all'arrivo del presidente del Consiglio Marioa Palazzo San Giorgio - attuale sede dell'autorità portuale - a Genova, dove ha incontrato le istituzioni locali, prima di recarsi in visita alla radura della memoria sotto il nuovo ponte e al cantiere del Terzo Valico a Trasta. Ad attendere il premier nell'area del Porto Antico, alcuni cittadini che lo hanno applaudito ma anche un paio di contestatori che gli hanno gridato "Vergogna, vergogna". Due isolati contestatori sono stati poi identificati dalla Digos. "La storia recente di Genova e il coraggio dei genovesi ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia - ha detto il premier -. Penso a quanto successo dopo il crollo del Ponte Morandi. Voglio ringraziare la struttura commissariale, le autorità locali, il senatore Renzo Piano e tutti coloro che sono ...

