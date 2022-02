Calciomercato Milan | l’agente di Botman a San Siro | domani l’incontro

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilnon dorme mai e ilpensa già alla prossima stagione:previsto un incontro condiAppena conclusa la sessione invernale disenza squilli, ecco che ilpensa al futuro mettendo sempre più nel mirinodel difensore olandese del Lille era infatti presente in tribuna a Sanper assistere alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio e, secondo quanto riportato da Daniele Longo, è in programma un incontro con la dirigenza rossonera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

UN MESE E MEZZO DI DISTANZA - Le due partite, prima in casa dell'Inter e poi del, si giocheranno nella prima settimana di marzo e nella penultima di aprile, in date (indicative e suscettibili ...Dopo un prima fase di studio è ila prendere in mano il pallino del gioco sfruttando i tanti spazi fra le linee concessi dalla Lazio e allargando il gioco su Messias e Leao in grado di mettere ...Il calciomercato non dorme mai e il Milan pensa già alla prossima stagione: domani previsto un incontro con l’agente di Botman Appena conclusa la sessione invernale di calciomercato senza squilli, ...Non può che essere ampiamente soddisfatto Stefano Pioli al termine del roboante 4-0 rifilato alla Lazio nel quarto di Coppa Italia. Risultato che ha regalato alla truppa rossonera una nuova doppia ...