Avanti un altro! Pure in palinsesto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Avanti un altro, Pure in palinsesto. Il game show condotto da Paolo Bonolis si ferma già per quanto riguarda la sua versione di prima serata, in onda la domenica. La trasmissione, tornata in prime time su Canale5 lo scorso 16 gennaio, ha già terminato la propria permanenza in quella fascia con l'appuntamento della scorsa settimana. E ora si cambia, nonostante inizialmente fosse previsto un ciclo più lungo. La corsa di Avanti un altro! Pure di sera si è interrotta lo scorso 6 febbraio e la prossima settimana, in quella collocazione, il pubblico non troverà più Paolo Bonolis con Luca Laurenti e i personaggi del loro variegato salottino. Il 13 febbraio, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà dalle ...

