Aumento Pensioni Marzo 2022: novità e cosa cambia nei pagamenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Arriva l’atteso Aumento delle Pensioni per il mese di Marzo 2022, anche se le novità riguardano soltanto pochi euro in più, vediamo per chi vi sarà l’incremento dovuto dall’ allineamento del tasso di rivalutazione che ritorna all’1,7% annuo lordo fissato dal Governo italiano contro l’1,6%, invece, fissato dall’INPS in via provvisoria nello scorso mese di ottobre del 2021. Ecco tutte le info per questo piccolo Aumento in arrivo per le Pensioni di Marzo 2022 e sui relativi pagamenti. Pensioni Marzo 2022: 3 fasce diverse e di quanto aumentano i pagamenti Come anticipato, per le Pensioni di Marzo ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Arriva l’attesodelleper il mese di, anche se leriguardano soltanto pochi euro in più, vediamo per chi vi sarà l’incremento dovuto dall’ allineamento del tasso di rivalutazione che ritorna all’1,7% annuo lordo fissato dal Governo italiano contro l’1,6%, invece, fissato dall’INPS in via provvisoria nello scorso mese di ottobre del 2021. Ecco tutte le info per questo piccoloin arrivo per ledie sui relativi: 3 fasce diverse e di quanto aumentano iCome anticipato, per ledi...

