Arrestati l'ex pm di Salerno, avvocati e imprenditori. Anche un ex generale della GdF NOMI (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un magistrato, avvocati e imprenditori destinatari di misure cautelari restrittive. Il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari nei confronti di Roberto ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un magistrato,destinatari di misure cautelari restrittive. Il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari nei confronti di Roberto ...

Advertising

Gazzettino : #salerno, arrestati per corruzione l'ex sostituto procuratore Penna, un avvocato e tre imprenditori - sulsitodisimone : Un ex pm di Salerno, avvocati e imprenditori arrestati con l'accusa di corruzione - juornoit : #Juorno #terremoto giudiziario a #Saleno, #arrestati due avvocati, un magistrato e un ex generale della Finanza. Ac… - paolochiariello : #Juorno #terremoto giudiziario a #Saleno, #arrestati due avvocati, un magistrato e un ex generale della Finanza. Ac… - mattinodinapoli : Corruzione, arrestati l'ex sostituto procuratore di Salerno, un avvocato e tre imprenditori -