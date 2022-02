Anziana trovata morta dopo 2 anni a Como, il sindaco: venite ai suoi funerali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il sindaco di Como invita tutta la città a partecipare ai funerali di Marinella Beretta, la 70enne trovata senza vita in casa sua oltre due anni dopo il decesso . 'E' morta senza nessuno accanto, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ildiinvita tutta la città a partecipare aidi Marinella Beretta, la 70ennesenza vita in casa sua oltre dueil decesso . 'E'senza nessuno accanto, ...

Advertising

Maruzzella8720 : In due anni nessuno l'ha cercata... Che tristezza...???? - oknosureddit : Anziana trovata morta dopo 2 anni a Como, il sindaco: venite ai suoi funerali. I vicini pensavano 'che… - pasdran : RT @Cartabiancarai3: #Corona: 'L’anziana trovata morta in casa dopo due anni? La malinconia di un dolore e di una tristezza perché nemmeno… - sulsitodisimone : RT @Cartabiancarai3: #Corona: 'L’anziana trovata morta in casa dopo due anni? La malinconia di un dolore e di una tristezza perché nemmeno… - CoronaMauro : RT @Cartabiancarai3: #Corona: 'L’anziana trovata morta in casa dopo due anni? La malinconia di un dolore e di una tristezza perché nemmeno… -