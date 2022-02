Wanda Nara infiamma i social: eccola in relax nella spa | VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Wanda Nara da urlo sui social. La showgirl argentina ha pubblicato su 'Instagram' un VIDEO che la ritrae in una giornata relax nella spa. Ecco, dunque, la moglie di Mauro Icardi in tutta la sua prorompente bellezza Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022)da urlo sui. La showgirl argentina ha pubblicato su 'Instagram' unche la ritrae in una giornataspa. Ecco, dunque, la moglie di Mauro Icardi in tutta la sua prorompente bellezza

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Icardi lascia Instagram: la reazione di Wanda Nara L'avvocato di Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbe rotto il silenzio in merito ai motivi che hanno spinto il calciatore a cancellarsi dai social. Wanda Nara: Icardi si cancella dei social Nelle ultime settimane Icardi ...

Wanda Nara infiamma i social: massaggio relax nella spa Wanda Nara da urlo sui social. Lady Icardi ha deciso infatti di concedersi una giornata di relax nella spa: ecco il video pubblicato su Instagram

Wanda Nara e Icardi: maternità surrogata per il sesto figlio Corriere dello Sport Wanda Nara: “Mai toccato l’Instagram di Mauro. Io lo bloccai perché…” Le risposte di lady Icardi ai suoi follower: "Mi piacerebbe avere la formula per cui non inventino più bugie: però credo che sia il prezzo da pagare" ...

Mauro Icardi sparisce dai social: altra crisi con Wanda Nara? Non ne rimangono tracce nemmeno tra i seguiti della moglie Wanda Nara o nei tag dei suoi post. Insomma, nonostante gli indizi non portino a pensare immediatamente a una crisi tra i due, la storia ...

