Vuelta a Murcia 2022 | programma | orario | percorso | tv | streaming

(Di martedì 8 febbraio 2022) Latorna sabato 12 febbraio di nuovo come corsa da un giorno come nella scorsa edizione, dopo che nelle precedenti due stagione ilprevedeva due tappe in un due giorni successivi. La corsa partirà dalla città di Fortuna per poi concludersi dopo 188km a Cartagena. Il punto focale della corsa sarà l’ascesa del Alto Collado Bermejo, posta quasi esattamente al centro della tappa. La salita, che porterà i corridori fino quasi a 1200m di altitudine è stata etichettata come Cima Marco Pantani, in onore del pirata che vinse la corsa nel 1999. L’ultima asperità delsarà posta a circa 20km dalla fine, ideale per attacchi da lontano di chi vorrà evitare l’arrivo in volata. Ciclismo, Gianni Savio: “Bernal persona forte, può tornare già per Giro o Tour” Tanti i nomi importanti che si giocheranno ...