(Di martedì 8 febbraio 2022) “Ecco cosa mi passava per la testa”, quando ad Abuè partito l’dell’ultima gara del Mondiale di Formula Uno.lo del sorpasso ad Hamilton, delle infinite polemiche, dei ricorsi. E per il pilota inglese della Mercedes del silenzio: da allora non ha più parlato. Invecefa la cronaca al Guardian di, di cosa pensava, come stava. “Era tipo: ‘Devo sorpassarlo. Ho una sola chance. Non finirò secondo’. Ho cercato di esserci davvero con la ripartenza. Stava funzionando tutto bene fino a quando non ho tagliato il traguardo e ho iniziato a sentire i crampi alla gamba. È una delle cose più dolorose che possono succedere perché stai andando a tutto gas per molto tempo. Senti il ...

Advertising

napolista : Verstappen e quel pazzo ultimo giro ad Abu Dhabi: «Avevo gli spasmi, un altro giro e non avrei vinto» Al Guardian:… - antorendina : @AndreaEttori si andre se però tu sei una squadra con 17 anni di storia non puoi dire che il titolo di verstappen è… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen quel

... incaso, la pena venne inflitta a, reo di aver spintonato Esteban Ocon dopo una collisione nel Gran Premio del Brasile. Anche il neo campione del mondo partecipò ad un meeting sulla ...Tornato per correre, […]; tornato per prendersi una rivincita su Max[…]. ... […] per far pesare la sua presenza, dafenomeno della comunicazione che è, si è ...Max Verstappen lo fa con una certezza assoluta ... "Per me è difficile inquadrarmi in quella situazione, perché non sono un sette volte campione del mondo. Se lo fossi stato, la sconfitta ...Max Verstappen, campione del Mondo di Formula Uno ... “Ancora un giro e non avrei potuto finire la gara in quel modo – conclude -. I livelli di stress erano così alti nell’ultimo giro che ...