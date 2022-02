Torino, il tribunale nega il doppio cognome al figlio di due madri. Il comune va in appello: “Ingiusto, intervenga il Parlamento” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il comune di Torino si è costituito in giudizio in appello contro la decisione del tribunale che ha negato il doppio cognome al figlio di due madri, ritenendo la richiesta basata su un atto amministrativo giudicato illegittimo. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo che rilancia la questione politica del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. “Il Parlamento legiferi”, ha sottolineato, “non è da Paese civile scaricare un diritto sulle decisioni di sindaci e tribunali, questo produce differenze e discriminazioni. Il quadro normativo è in ritardo rispetto alla società”. E ha poi aggiunto: “Non condividiamo per nulla l’impostazione che i tribunali stanno iniziando a dare – aggiunge Lo Russo – noi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildisi è costituito in giudizio incontro la decisione delche hato ilaldi due, ritenendo la richiesta basata su un atto amministrativo giudicato illegittimo. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo che rilancia la questione politica del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. “Illegiferi”, ha sottolineato, “non è da Paese civile scaricare un diritto sulle decisioni di sindaci e tribunali, questo produce differenze e discriminazioni. Il quadro normativo è in ritardo rispetto alla società”. E ha poi aggiunto: “Non condividiamo per nulla l’impostazione che i tribunali stanno iniziando a dare – aggiunge Lo Russo – noi ...

