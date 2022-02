“Stop mascherine all’aperto da venerdì 11”. E’ ufficiale (era pure ora) (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – “Stop alle mascherine all’aperto in tutta Italia da venerdì 11 febbraio“: lo annuncia il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il quadro epidemiologico è in netto miglioramento, con il crollo dei contagi (in calo anche i ricoveri) e il governo (senza fretta) sta allentando obblighi e restrizioni anti Covid. Cambiano infatti le regole per la gestione dei contagi nelle scuole e per le quarantene, riaprono le discoteche. Sul fronte delle mascherine all’aperto, il governo aveva prorogato l’obbligo in tutta Italia, a prescindere dal sistema dei colori. L’ordinanza scade il 10 febbraio e stando alle parole Costa non sarà quindi riconfermata. Costa: “Stop alle mascherine all’aperto da venerdì 11 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb – “allein tutta Italia da11 febbraio“: lo annuncia il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il quadro epidemiologico è in netto miglioramento, con il crollo dei contagi (in calo anche i ricoveri) e il governo (senza fretta) sta allentando obblighi e restrizioni anti Covid. Cambiano infatti le regole per la gestione dei contagi nelle scuole e per le quarantene, riaprono le discoteche. Sul fronte delle, il governo aveva prorogato l’obbligo in tutta Italia, a prescindere dal sistema dei colori. L’ordinanza scade il 10 febbraio e stando alle parole Costa non sarà quindi riconfermata. Costa: “alleda11 ...

