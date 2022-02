Sparite le dosi Novavax per il Lazio, D’Amato: ”Non sappiamo dove siano” (Di martedì 8 febbraio 2022) Lazio. E’ diventato un vero e proprio mistero. Un giallo che ha attirato l’attenzione di tutti nelle ultime ore, soprattuto a seguito dell’intervista rilasciata dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato per Il Messaggero. Sembra che nessuno abbia notizie delle dosi che erano previste in consegna per la regione Lazio. Proprio ora che la regione si preparava ad un cambio di colore nelle prossime settimane e puntava proprio sulla particolare composizione del vaccino Novavax per convincere anche i più ostinati. Ma andiamo per ordine. Leggi anche: Vaccino Novavax a Roma e nel Lazio: quando arriva, come prenotarsi e dove farlo Zona bianca per il Lazio? Si, ma solo con le vaccinazioni La regione Lazio è certamente destinata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022). E’ diventato un vero e proprio mistero. Un giallo che ha attirato l’attenzione di tutti nelle ultime ore, soprattuto a seguito dell’intervista rilasciata dall’assessore alla Sanità Alessioper Il Messaggero. Sembra che nessuno abbia notizie delleche erano previste in consegna per la regione. Proprio ora che la regione si preparava ad un cambio di colore nelle prossime settimane e puntava proprio sulla particolare composizione del vaccinoper convincere anche i più ostinati. Ma andiamo per ordine. Leggi anche: Vaccinoa Roma e nel: quando arriva, come prenotarsi efarlo Zona bianca per il? Si, ma solo con le vaccinazioni La regioneè certamente destinata ...

CorriereCitta : Sparite le dosi Novavax per il Lazio, D’Amato: ”Non sappiamo dove siano” - Daniel55018599 : @veventuali @WandaPriton contro questo virus. Invece no: obblighi, greenpass, dosi sparite , scandali mascherine, m… - MichelaGanz : RT @LFacciato: @Palazzo_Chigi Giurate che se uno con TRE dosi si contagia,contagia gli altri e muore vi dimettete in blocco e sparite dalla… - LFacciato : @Palazzo_Chigi Giurate che se uno con TRE dosi si contagia,contagia gli altri e muore vi dimettete in blocco e sparite dalla politica? -