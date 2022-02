Snowboard, slalom gigante Pechino 2022: Fischnaller si spegne a un passo dal bronzo, è 4° (Di martedì 8 febbraio 2022) Roland Fischnaller conclude al quarto posto lo slalom gigante parallelo maschile e femminile di Snowboard ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’azzurro va vicinissimo alla medaglia, cedendo al russo Victor Wild nella sfida per il bronzo. Medaglia d’oro per un super Benjamin Karl, vincitore sullo sloveno Mastnak. Nella gara femminile l’oro finisce nelle mani della ceca Ester Ledecka, conosciuta ai più per la sua polivalenza con lo sci alpino. Per la nativa di Praga arriva il successo in finale sull’austriaca Daniela Ulbing, mentre la slovena Gloria Kotnik si impone sull’olandese Michelle Dekker e strappa il bronzo. …in aggiornamento I RISULTATI MASCHILI: Qualificazioni 6. Roland Fischnaller 1:21.59 (q) 12. Mirko Felicetti ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Rolandconclude al quarto posto loparallelo maschile e femminile diai Giochi Olimpici invernali di. L’azzurro va vicinissimo alla medaglia, cedendo al russo Victor Wild nella sfida per il. Medaglia d’oro per un super Benjamin Karl, vincitore sullo sloveno Mastnak. Nella gara femminile l’oro finisce nelle mani della ceca Ester Ledecka, conosciuta ai più per la sua polivalenza con lo sci alpino. Per la nativa di Praga arriva il successo in finale sull’austriaca Daniela Ulbing, mentre la slovena Gloria Kotnik si impone sull’olandese Michelle Dekker e strappa il. …in aggiornamento I RISULTATI MASCHILI: Qualificazioni 6. Roland1:21.59 (q) 12. Mirko Felicetti ...

