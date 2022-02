(Di martedì 8 febbraio 2022) La Skoda ha completato il restauro della 1100 OHCin occasione delle celebrazioni per i 120del. Partendomotociclette, la Casa ha poi esteso il proprio impegno al mondo delle auto ottenendo i primi successi nel 1906 con i modelli firmati Laurin & Klement, per poi guadagnare notorietà a livello globale dagli50 in poi. La 1100 OHCè rinata grazie alla collaborazione tra gli esperti del museo e i tecnici che si occupano della costruzione dei prototipi delle vetture odierne della Freccia Alata.da 92 CV e 200 km/h. Il progetto della sportiva 1100 OHC risale al 1956, ma la carrozzeriafu realizzata solo nel 1960. Il telaio tubolare e le sospensioni anteriori a doppio triangolo ...

La coppia avrà a disposizione una Fabia Evo Rally2.