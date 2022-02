Short track | programma Olimpiadi 9 febbraio | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022) Domani, 9, il Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina) sarà teatro di nuove sfide delloin questeInvernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio cinese ilcomincerà alle ore 12.00 italiane con i quarti di finale dei 1500 metri maschili. Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser saranno al via di questa prova e cercheranno di andare il più avanti possibile, anche se chiaramente non sarà facile. Assisteremo poi alle batterie dei 1000 metri femminili dove gareggerà nuovamente Arianna Fontana, oro nei 500 metri, in compagna di Cynthia Mascitto. La campionessa valtellinese vuol dar seguito alle sue prestazioni di livello anche se le difficoltà aumenteranno per l’accumularsi delle fatiche. Di scena poi anche le semifinali della staffetta femminile dove la selezione ...