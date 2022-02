Short Track | Arianna Fontana | “Non so se parteciperò a Milano-Cortina 2026 | devono cambiare un po’ di cose”

(Di martedì 8 febbraio 2022) La felicità per l’oro olimpico di ieri è ancora tantissima. Con il trionfo nella gara dei 500 metri delloha riscritto la storia dello sport italiano, e non solo, regalando grande gioia a tutto il popolo del Bel Paese. “Ho ancora i brividi a riguardare queste immagini (quelle del successo olimpico di ieri ndr) ho riprovato tutte le emozioni che ho provato ieri sera. Quando ho tagliato il traguardo è stata un’esplosione di emozioni, non ce l’ho fatta a trattenermi e ho dovuto esplodere e così è stato. È stato veramente qualcosa di incredibile.” Sono state queste le prime parole della campionessa olimpica dei 500 metri a distanza di un giorno dal suo splendido trionfo (fonte: Sky Sport). Un successo che ha consacrato definitivamente...

Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - Agenzia_Ansa : FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #ANSA - Eurosport_IT : FONTANA LEGGENDARIA ???? Rivivi lo splendido oro nello short track dell'azzurra che vale la 10a medaglia olimpica de… - calcioesport360 : ??? Arianna Fontana con la Medaglia d'Oro vinta ieri nei 500 metri Short Track, ha conquistato in totale 10 medaglie… - FedericaAnto2 : RT @Eurosport_IT: FONTANA LEGGENDARIA ???? Rivivi lo splendido oro nello short track dell'azzurra che vale la 10a medaglia olimpica della su… -

