Sabrina Ferilli rompe il silenzio dopo le polemiche a Sanremo 2022 | “Vi mostro il vero Ferilli-gate” FOTO

(Di martedì 8 febbraio 2022) Nei giorni immediatamente successivi al Festival disi è gonfiata in men che non si dica una polemica molto forte che riguarda. Sul web hanno cominciato a circolare delle indiscrezioni secondo cui pare che la conduttrice avesse del risentimento nei confronti di Amadeus. A conferma di ciò sono stati diffusi anche L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

CottarelliCPI : Alle 16:41 di oggi, la home page del Corriere apre con questa domanda: 'Sabrina Ferilli era arrabbiata con Amadeus?… - rtl1025 : ??? #Amadeus: 'Sabrina #Ferilli era inciampata su un cavo a terra e ha detto di tutto e di più' #Sanremo2022 - trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - StraNotizie : Sabrina Ferilli racconta la verità sulla presunta lite con Amadeus: “Chi era il pezzo di M?” - infoitcultura : Sanremo, Sabrina Ferilli e Amadeus sul clamoroso dietro le quinte -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Ferilli

... l'analisi di Mediamonitor.it evidenzia la prima posizione di Drusilla Foer (5.110), seguita da Ornella Muti (4.070) e(3.475), al centro di una polemica per un fuorionda che ha ...... ed ha appreso, alla fine, fra un certo sbigottimento e sorpresa o a scelta sospiro di sollievo, che Blanco, vincitore in coppia con Mahmood, ha una bella fidanzata; mentreha tenuto ...Spettacoli e Cultura - Maria De Filippi mi aveva detto di non dire parolacce perchè mi conosce, ma non ce l'ho fatta. Mi ha scelto il figlio di Amadeus e ho nipoti della sua età con i quali mi ...NAPOLI - L'insidiosa trasferta contro il Venezia è stata affrontata più che bene dal Napoli che ha saputo sfruttare l'occasione restando agganciato al secondo posto al Milan che ha vinto il derby di M ...