Renault Trucks rinnova la partnership con il World Food Programme fornendo assistenza ai camion che trasportano aiuti umanitari (Di martedì 8 febbraio 2022) Renault Trucks continuerà a fornire, per i prossimi cinque anni, le proprie competenze all'agenzia delle Nazioni Unite, formando i propri team in particolare in Africa. L'obiettivo è quello di rendere più facile, per il World Food Programme (WFP), la gestione e la manutenzione della flotta di veicoli, impegnati nel trasporto in tutto il mondo di cibo e beni di prima necessità alle persone che hanno bisogno di supporto. Il World Food Programme gestisce oltre 900 camion e si affida a 5.000 veicoli in tutto il mondo per svolgere le proprie operazioni ogni anno. La più grande organizzazione umanitaria del mondo è spesso la prima a inviare aiuti nelle zone di crisi, utilizzando cibo e altri ...

