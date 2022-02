Osaka2025 | Expo sarà una vetrina sulle nostre vite future

(Di martedì 8 febbraio 2022) Come vivremo nel futuro? Come ci sposteremo? Come ci cureremo? Sono queste le domande alle quali, costruendo un vero e proprio "laboratorio vivente", aspira a rispondere2025, l'Esposizione ...

Advertising

giapmos : #Osaka2025, #Expo2025 sarà una vetrina sulle nostre vite future -

Ultime Notizie dalla rete : Osaka2025 Expo

Tiscali.it

L'organizzazione dell'evento è affidata al governo giapponese, che ha creato un Quartier generale per l'2025 guidato dal primo ministro con vice un ministro per l'e il capo di gabinetto, e ...L'organizzazione dell'evento è affidata al governo giapponese, che ha creato un Quartier generale per l'2025 guidato dal primo ministro con vice un ministro per l'e il capo di gabinetto, e ...I padiglioni saranno singoli o condivisi.L'organizzazione dell'evento è affidata al governo giapponese, che ha creato un Quartier generale per l'Expo 2025 guidato dal primo ministro con vice un ...