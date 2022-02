Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 9 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 8 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox del 9 febbraio per i nati sotto il segno del Sagittario consiglia di recuperare la calma in questi giorni, perché sarà possibile ancora qualche scontro almeno fino a venerdì!Come già sappiamo, presto potrete contare sulla forza di Mercurio, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno! Il vostro istinto è sempre quello di isolarvi un po’ quando qualcosa non va, trovare posti in cui riflettere e in cui pianificare le vostre prossime mosse. Non pensate sempre che gli altri non vi capiscano o ce l’abbiano con voi, a volte sono i vostri pensieri ad essere un po’ folli!Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 9 febbraio per tutti i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) L’diFox del 9per i nati sotto il segno delconsiglia di recuperare la calma in questi giorni, perché sarà possibile ancora qualche scontro almeno fino a venerdì!Come già sappiamo, presto potrete contare sulla forza di Mercurio, ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno! Il vostro istinto è sempre quello di isolarvi un po’ quando qualcosa non va, trovare posti in cui riflettere e in cui pianificare le vostre prossime mosse. Non pensate sempre che gli altri non vi capiscano o ce l’abbiano con voi, a volte sono i vostri pensieri ad essere un po’ folli!Leggi l’diFox 9peri ...

