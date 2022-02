Olimpiadi, primi allenamenti per Sofia Goggia: “Non posso garantire di esser al via della discesa libera” (Di martedì 8 febbraio 2022) La voglia di prendere parte alle Olimpiadi è moltissima, ma le precauzioni non bastano mai. Lo sa bene Sofia Goggia che, dopo esser sbarcata a Pechino nella giornata di lunedì 7 febbraio, ha già iniziato ad allenarsi sulle nevi cinesi. Test necessari per poter valutare le proprie condizioni fisiche dopo l’infortunio patito nel supergigante di Cortina, ma che non hanno ancora spazzato via le incertezze riguardanti la partecipazione dell’azzurra alla discesa libera del 15 febbraio. “È già un successo essere qua. Oggi è il primo giorno, con un po’ di campo libero e di gigante: le mie condizioni sono quelle che sono, devo dosare i carichi tra sci e palestra, dando importanza al recupero biologico del ginocchio – ha spiegato Goggia ai microfoni di RaiSport ... Leggi su bergamonews (Di martedì 8 febbraio 2022) La voglia di prendere parte alleè moltissima, ma le precauzioni non bastano mai. Lo sa beneche, doposbarcata a Pechino nella giornata di lunedì 7 febbraio, ha già iniziato ad allenarsi sulle nevi cinesi. Test necessari per poter valutare le proprie condizioni fisiche dopo l’infortunio patito nel supergigante di Cortina, ma che non hanno ancora spazzato via le incertezze riguardanti la partecipazione dell’azzurra alladel 15 febbraio. “È già un successoe qua. Oggi è il primo giorno, con un po’ di campo libero e di gigante: le mie condizioni sono quelle che sono, devo dosare i carichi tra sci e palestra, dando importanza al recupero biologico del ginocchio – ha spiegatoai microfoni di RaiSport ...

Advertising

ClustService : I primi trasporti di persone con i droni in Italia dovrebbero avvenire in occasione delle Olimpiadi invernali 2026.… - jacopo_1949 : @simopieranni Si è rifatto dei mancati incontri di due anni faccia a faccia in questi primi giorni di Olimpiadi - NavMatteo : Ottimo Leonardo Donaggio nei big air (sci freestyle) che con i primi due salti si posiziona bene in ottica di quali… - Maiosopraosotto : #Aggiornamento #curling #ITAvSWE: magnifica giocata! i primi 5 punti (in un colpo) di tutto il torneo. Gli Azzurri… -