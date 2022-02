No, in Austria non sono andati in onda «cadaveri finti» Covid (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 7 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un giornalista parlare davanti a una telecamera e alle sue spalle si vedono una serie di corpi a terra coperti da teli neri. A un certo punto (al minuto 0:03), uno di questi teli si solleva per il vento e la persona sotto si alza per riprenderlo, aiutata da un’altra. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «TV AustriaCA BECCATA IN UNA MESSINSCENA Non sanno più come giustificare le misure tiranniche e fanno mettere in scena finti cadaveri per terra, adducendo falsamente la scusa degli ospedali stracolmi. Vedere per credere». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra una messinscena sui decessi da Covid-19. ... Leggi su facta.news (Di martedì 8 febbraio 2022) Il 7 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un giornalista parlare davanti a una telecamera e alle sue spalle si vedono una serie di corpi a terra coperti da teli neri. A un certo punto (al minuto 0:03), uno di questi teli si solleva per il vento e la persona sotto si alza per riprenderlo, aiutata da un’altra. Le immaginiaccompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «TVCA BECCATA IN UNA MESSINSCENA Non sanno più come giustificare le misure tiranniche e fanno mettere in scenaper terra, adducendo falsamente la scusa degli ospedali stracolmi. Vedere per credere». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non mostra una messinscena sui decessi da-19. ...

