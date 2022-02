Milano, capodanno, aggressioni e violenze in piazza Duomo: arrestati due ragazzi nordafricani minorenni (Di martedì 8 febbraio 2022) Si tratta di due cittadini egiziani, ritenuti responsabili delle violenze a sfondo sessuale commesse ai danni di due turiste tedesche. Hanno 16 e 17 anni, riconosciuti da una delle vittime. Il gip: «incuranti della sofferenza delle ragazze» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 8 febbraio 2022) Si tratta di due cittadini egiziani, ritenuti responsabili dellea sfondo sessuale commesse ai danni di due turiste tedesche. Hanno 16 e 17 anni, riconosciuti da una delle vittime. Il gip: «incuranti della sofferenza delle ragazze»

Fontana3Lorenzo : Altri sviluppi, inerenti le violenze di Milano, nella notte di Capodanno. Questa volta, ad essere arrestati sono 2… - OllaPiero : RT @Volpina67046713: #Lamorgese a Milano “ le violenze di Capodanno non legate a questioni di immigrazione “. Questo è il ministro che dovr… - MonicaLottoV : @DomaniGiornale Abbiamo in compenso i nuovi italiani che di seconda e terza generazione che ci hanno fatto onore co… - princigallomich : Violenze di Capodanno a Milano, arrestati 2 minorenni - IXgennaio1900 : L'inutile passacarte #Lamorgese 'Non unirei il discorso #immigrazione...' Sono tutti immigrati però lei non lo un… -