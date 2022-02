Michele Merlo | quell’ultimo saluto a Sanremo che non è arrivato | parla il padre

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sono passati pochi mesi dalla tragica e improvvisa scomparsa di, giovane cantante che avevamo tanto amato qualche anno fa ad Amici. Molti suoi fan avrebbero voluto che Amadeus lo ricordasse sul palco del Festival di2022, ma le loro aspettative sono rimaste disattese. E ora il papà di Miki rompe il silenzio, rivelando la sua amarezza per quanto accaduto., nessun ricordo per lui aSi è da poco conclusa la 72esima edizione del Festival di, che ha visto grandissimi artisti esibirsi davanti ad un folto pubblico televisivo (e, finalmente, ad una platea piena di spettatori). A condurlo, ancora una volta Amadeus: non si può certo dire che il presentatore non abbia fatto un buon lavoro, ne è prova il fatto che la Rai abbia ...

Advertising

fanpage : I fan di #MicheleMerlo avevano chiesto di poterlo ricordare a #Sanremo22, ma non è stato cosi - redazionerumors : Michele Merlo dimenticato da Sanremo e Amici: la reazione del padre #michelemerlo #sanremo22 #Amici21 - Carmen5633 : #MicheleMerlo dimenticato a #Sanremo, il padre: 'Eppure bastava poco' - scorbutiica : ero nelle note e ho ritrovato la lista degli shampii delle persone(il trend che andava a maggio??) e stavo morendo d… - jobwithinternet : RT @corriereveneto: Sanremo «dimentica» Michele Merlo, il padre: «Me lo aspettavo» -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Merlo

"dimenticato" da Sanremo/ Papà "Neanche Amici lo ha fatto come doveva" Calma vittima di bullismo ad Amici 2021: Rudy Zerbi si commuove Calma , in un dialogo commovente con Rudy Zerbi , ...In queste ore sono arrivate alla stampa nazionale le dichiarazioni di Domenico, padre di, il giovane cantante deceduto a giugno 2021 a causa di una emorragia cerebrale ., ...Michele Merlo Sanremo: il cantante mancato per una leucemia fulminante, non è stato ricordato durante le serate della kermesse. Il padre rompe il silenzio ...In queste ore sono arrivate alla stampa nazionale le dichiarazioni di Domenico Merlo, padre di Michele Merlo, il giovane cantante deceduto a giugno 2021 a causa di una emorragia cerebrale.