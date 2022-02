Mara Carfagna, minacce di morte alla ministra per il Sud: inviata busta contenente un proiettile (Di martedì 8 febbraio 2022) Paura per Mara Carfagna: la ministra per il Sud ha infatti ricevuto gravi minacce sotto forma di una busta contenente un proiettile e delle minacce di morte. Dalla ricezione delle minacce Mara Carfagna è stata messa sotto la sorveglianza della polizia postale, che controlla la corrispondenza della ministra. Mara Carfagna e la lettera del senatore Pittelli La notizia è giunta tramite un articolo de Linkiesta che tratta la questione di alcune lettere-appello che l’ex senatore Giancarlo Pittelli aveva spedito non solo alla ministra Carfagna ma anche a molti altri ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Paura per: laper il Sud ha infatti ricevuto gravisotto forma di unaune delledi. Dricezione delleè stata messa sotto la sorveglianza della polizia postale, che controlla la corrispondenza dellae la lettera del senatore Pittelli La notizia è giunta tramite un articolo de Linkiesta che tratta la questione di alcune lettere-appello che l’ex senatore Giancarlo Pittelli aveva spedito non soloma anche a molti altri ...

Ettore_Rosato : Un forte abbraccio alla ministra @mara_carfagna, minacciata di morte. Fatto gravissimo, segnale di allarme del clim… - elenabonetti : A @mara_carfagna e alla sua famiglia tutta la mia solidarietà e vicinanza per le vili minacce di morte ricevute. No… - marcodimaio : Alla Ministra @mara_carfagna tutta la mia solidarietà e un abbraccio per le minacce di morte ricevute. Denunciare e… - Italia_Notizie : Minacce di morte e un proiettile per Mara Carfagna. La solidarietà della politica - mao_balza : @SimonaMalpezzi @pdnetwork @mara_carfagna @SenatoriPD Clima di odio ? Chi ha promosso provvedimenti privi di razion… -