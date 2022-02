L’immunologo Abrignani: “Siamo alla coda della pandemia. La quarta dose non ha senso” (Di martedì 8 febbraio 2022) L’immunologo della Statale di Milano, Sergio Abrignani è ottimista: “Siamo alla coda della pandemia, con 85% vaccinati abbiamo ripreso vita normale”. “Siamo alla coda della pandemia” e posSiamo “sognare di riprenderci una a una tutte le libertà perdute negli ultimi due anni”. Sono parole che scaldano il cuore in un momento in cui in Italia ancora tante limitazioni stanno mettendo a dura prova l’economia, la scuola e la psicologia degli italiani. L’immunologo che è componente del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al ‘Corriere della sera’ ci dà buone notizie. Il che è molto significativo, visto che in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 febbraio 2022)Statale di Milano, Sergioè ottimista: “, con 85% vaccinati abbiamo ripreso vita normale”. “” e pos“sognare di riprenderci una a una tutte le libertà perdute negli ultimi due anni”. Sono parole che scaldano il cuore in un momento in cui in Italia ancora tante limitazioni stanno mettendo a dura prova l’economia, la scuola e la psicologia degli italiani.che è componente del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al ‘Corrieresera’ ci dà buone notizie. Il che è molto significativo, visto che in ...

