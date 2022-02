Lazio | Zaccagni osservato speciale in Coppa Italia | il ct Mancini in tribuna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Zaccagni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mattiaha conquistato la fiducia di Sarri e adesso anche il c.t. Mancini lo tiene d'occhio Mattiasogna la Nazionale. Dopo l'ottima prova fornita contro la Fiorentina, coi due assist decisivi per le reti di Immobile e Milinkovic - Savic, l'esterno ex Verona partirà titolare anche domani ...Sempre senza Acerbi, laschiererà Luiz Felipe e Stefan Radu al centro di una difesa ... Nel tridente offensivo, il testa a testa riguarda Felipe Anderson eper una maglia a sinistra: sull'...La Lazio ha comunicato ufficialmente la vendita dei biglietti per la gara contro il Bologna di sabato alle 15: tutti i dettagli La Lazio ha emesso un comunicato ufficiale relativo alla vendita dei ...Dopo la bella vittoria della Lazio contro la Fiorentina, la società ha lanciato il consueto sondaggio per eleggere il migliore in campo. La scelta era tra quattro candidati: Immobile, Milinkovic, ...