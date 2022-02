Italia in lutto, è morto Ceccherini: la triste notizia poco fa (Di martedì 8 febbraio 2022) Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Como, la Croce Rossa e l’elicottero del 118 ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. #FOTO A FINE ARTICOLO Inevitabili le conseguenze sul traffico della Regina dapprima chiusa completamente e riaperta a senso alternato dopo le 17. Incidente sulla Regina oggi, poco dopo le 16 all’altezza del comune di Brienno. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni un’auto e una moto si sono scontrate: ad avere la peggio il motociclista, 21 anni appena, Simone Ceccherini di Como, grandissimo appassionato di moto, che è morto poco dopo lo schianto. Segnalati altri due feriti. L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto subito dopo lo schianto nonostante i tentativi ... Leggi su howtodofor (Di martedì 8 febbraio 2022) Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Como, la Croce Rossa e l’elicottero del 118 ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani. #FOTO A FINE ARTICOLO Inevitabili le conseguenze sul traffico della Regina dapprima chiusa completamente e riaperta a senso alternato dopo le 17. Incidente sulla Regina oggi,dopo le 16 all’altezza del comune di Brienno. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni un’auto e una moto si sono scontrate: ad avere la peggio il motociclista, 21 anni appena, Simonedi Como, grandissimo appassionato di moto, che èdopo lo schianto. Segnalati altri due feriti. L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, èsubito dopo lo schianto nonostante i tentativi ...

