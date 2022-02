Il reddito di cittadinanza con il trucco della via che non esiste sempre la stessa

Advertising

MediasetTgcom24 : Reddito di cittadinanza, scoperta truffa da sei milioni: 960 indagati a Torino #torino #poliziamunicipaleditorino… - SkyTG24 : Truffa reddito di cittadinanza, 960 indagati a #Torino - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, lo Stato con una mano dà e con l’altra toglie. L’Inps conferma: tagliato a invalidi e anzi… - gazzettaparma : Reddito di cittadinanza senza averne diritto, 27 denunciati - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: A Torino Rdc scroccato da stranieri residenti nella via che non esiste -

Ultime Notizie dalla rete : reddito cittadinanza

Proprio il prelievo con le diverse carte di credito ha insospettito gli agenti che hanno fermato l'uomo per approfondimenti: aveva numerose carte postepay rilasciate per ildi...... che ha scoperto una truffa verso lo Stato pari a 6 milioni di euro, nel corso di un'inchiesta riguardante ildi. Gli indagati avrebbero rilasciato false generalità e residenze ...(Adnkronos) – Reddito di cittadinanza, una truffa milionaria ai danni dello Stato è stata scoperta dagli agenti della Polizia municipale di Torino che ha indagato 960 persone, 330 di nazionalità ...che avrebbero percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, per un totale di quasi 120 mila euro. I responsabili individuati nel corso delle indagini, spiegano i militari, ...