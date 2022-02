Goggia prova la discesa libera: «Non so se ce la faccio, non garantisco nulla» (Di martedì 8 febbraio 2022) Sofia Goggia, che non ha potuto portare la bandiera italiana a Pechino come le spettava, sta provando in tutti a gareggiare ai Giochi. Nonostante la bruttissima caduta e l’infortunio al ginocchio di un paio di settimane fa. Arrivata in Cina ha messo gli sci sulla neve e ora deve fare i conti con i dubbi e le paure: “Oggi è il primo giorno, ho fatto un po’ di campo libero. Devo dosare i carichi sugli sci e in palestra, dando rilevanza al recupero. Non posso garantire nulla, nemmeno la partecipazione alla discesa. Vivo ora per ora, la condizione è quella che è. La confidenza nella velocità è tutto, ho preso due belle cartelle in una settimana. Valuteremo giorno per giorno. E’ chiaro che la spinta c’è, ma essere qui ti mette di fronte a tante problematiche. Per sciare a questi livelli servono fisico, testa e cuore. Parto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Sofia, che non ha potuto portare la bandiera italiana a Pechino come le spettava, stando in tutti a gareggiare ai Giochi. Nonostante la bruttissima caduta e l’infortunio al ginocchio di un paio di settimane fa. Arrivata in Cina ha messo gli sci sulla neve e ora deve fare i conti con i dubbi e le paure: “Oggi è il primo giorno, ho fatto un po’ di campo libero. Devo dosare i carichi sugli sci e in palestra, dando rilevanza al recupero. Non posso garantire, nemmeno la partecipazione alla. Vivo ora per ora, la condizione è quella che è. La confidenza nella velocità è tutto, ho preso due belle cartelle in una settimana. Valuteremo giorno per giorno. E’ chiaro che la spinta c’è, ma essere qui ti mette di fronte a tante problematiche. Per sciare a questi livelli servono fisico, testa e cuore. Parto ...

