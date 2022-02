GF VIP 6: ANCORA POLEMICHE PER ANTONIO MODUGNO. LO SPIAZZANTE CONFRONTO CON UN CONCORRENTE (Di martedì 8 febbraio 2022) ANTONIO MODUGNO torna a parlare delle nomination e cerca l’ennesimo CONFRONTO con Gianluca Costantino. Ecco la SPIAZZANTE replica dell’amico di Basciano ANCORA una volta, ANTONIO MODUGNO torna a parlare delle nomination e, dopo una giornata difficile e pensierosa, cerca un ulteriore CONFRONTO con Gianluca Costantino. Durante la puntata dello scorso lunedì, infatti, Gianluca spiazza ospiti in studi e concorrenti nominando ANTONIO, suo primo compagno di avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La nomination non è proprio piaciuta al Tiktoker che, amareggiato e confuso, confessa di essersi sentito tradito: “Io non ti avrei mai nominato” – afferma ANTONIO parlando con Gianluca. Dal canto suo, però, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022)torna a parlare delle nomination e cerca l’ennesimocon Gianluca Costantino. Ecco lareplica dell’amico di Bascianouna volta,torna a parlare delle nomination e, dopo una giornata difficile e pensierosa, cerca un ulteriorecon Gianluca Costantino. Durante la puntata dello scorso lunedì, infatti, Gianluca spiazza ospiti in studi e concorrenti nominando, suo primo compagno di avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La nomination non è proprio piaciuta al Tiktoker che, amareggiato e confuso, confessa di essersi sentito tradito: “Io non ti avrei mai nominato” – affermaparlando con Gianluca. Dal canto suo, però, ...

