Francesca Brambilla | la scollatura è incandescente | fan in estasi

(Di martedì 8 febbraio 2022)ha postato degli scatti davvero bollenti. Immagini che hanno fatto il pieno di like e commenti. Fan in visibilio. Il mondo dello spettacolo italiano è composto da tante bellezze. Una di questa è sicuramente. Lei è una showgirl e, attualmente, fa parte del mondo di Avanti un altro. Fonte GettyImagesInfatti, lei è la Bona Sorte del programma. Un personaggio che compare solo quando viene pescato dal pidigozzaro. Il ruolo non è marginale perché potrebbe portare, in caso di risposta esatta alla domanda, una cifra di 300mila euro. Al di là del gioco, anche in quella occasione dimostra tutta la sua bellezza. Infatti la sua entrata in studio è attesa sia dai presenti sia dai telespettatori a casa. Bellezza, questa volta, dimostrata attraverso tre scatti davvero ...

zazoomblog : Francesca Brambilla si mostra quasi senza veli: curve da infarto - #Francesca #Brambilla #mostra #quasi - Marta_Brambilla : Lo so che state guardando tutti Sanremo però Francesca Lollobrigida ha vinto l’argento nei 3000 metri pattinaggio di velocità.???????????????? - roccoleoneve : RT @PBItaliana: Francesca BRAMBILLA - roccoleoneve : RT @PBItaliana: Francesca BRAMBILLA - rsptorino : SKAR & MANFREE FEAT. VISE & FRANCESCA BRAMBILLA - Rimini Dubai -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Brambilla

BlogLive.it

prosegue oltre alla tv la sua carriera come modella, ricordiamo che è stata fotografata ben tre volte per la copertina di Play Boy ma ha sempre scelto di non posare completamente ...... Simona Nai, Sabrina Greco, Roberta Ramella, Lucia Ricciarelli, Rossella Iapello, Simona Pompilio, Elena, Antonietta Maffia, Giancarlo Poli, Heino Rosa, Cristina Tarzia,Gulotta, ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Non è una sorpresa quindi che la Brambilla sia diventata un nome seguitissimo anche sui social network. Sul suo profilo Instagram Francesca è seguita da oltre un milione di follower, e non è certo ...