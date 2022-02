Finalmente Matt…

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 febbraio 2022) Mesi fa avevo già parlato del fatto che l’ex Zack Ryder sia face o heel a seconda delle diverse compagnie in cui combatte. Ad Impact ultimamente era un baby face bello e buono, anzi nel match a 3 con Moose e W. Morrisey per l’Impact World Title era il baby face di punta, che doveva affrontare da solo i due giganti cattivi. A distanza di neanche un mese, quando si è svolto Hard to Kill, Matt Cardona sembra ormai tutt’altro wrestler. Da un certo punto di vista sembra molto ridimensionato, perchè fa molto strano vederlo un mese fa contro W. Morrisey e Moose e ora invece affronta Jordynne Grace. Con tutto il rispetto per Jordynne, ma c’è una bella differenza tra gli avversari, soprattutto in così poco tempo. Poi questi match inter-gender, proprio non li riesco a digerire: capisco che Impact ci punti come tipologia di incontro, ma a me pare troppo finto. C’è da dire però che ...