Dove va la Lega in Europa? Lo spiega Borchia (Di martedì 8 febbraio 2022) Costruire un’alternativa valida e forte alla sinistra in Europa, con ricette diametralmente opposte rispetto a quelle, spesso fallimentari, messe in campo finora dalla maggioranza in Ue, per dare risposte concrete ai cittadini e affrontare le sfide del presente e del futuro, a cominciare dalla reale emergenza della crisi energetica e del caro bollette fino alla transizione ecologica, passando per tematiche di cruciale importanza quali la minaccia delle costanti pressioni migratorie, la carenza di materie prime, le difficoltà delle nostre imprese e il calo demografico. Sono solo alcuni dei temi di cui si è discusso in occasione della “cumbre di Madrid”, il meeting ‘Defend Europe’ organizzato nella capitale spagnola da Vox al quale ho partecipato in rappresentanza della Lega al fianco di alcuni leader politici europei tra cui il primo ministro ungherese ... Leggi su formiche (Di martedì 8 febbraio 2022) Costruire un’alternativa valida e forte alla sinistra in, con ricette diametralmente opposte rispetto a quelle, spesso fallimentari, messe in campo finora dalla maggioranza in Ue, per dare risposte concrete ai cittadini e affrontare le sfide del presente e del futuro, a cominciare dalla reale emergenza della crisi energetica e del caro bollette fino alla transizione ecologica, passando per tematiche di cruciale importanza quali la minaccia delle costanti pressioni migratorie, la carenza di materie prime, le difficoltà delle nostre imprese e il calo demografico. Sono solo alcuni dei temi di cui si è discusso in occasione della “cumbre di Madrid”, il meeting ‘Defend Europe’ organizzato nella capitale spagnola da Vox al quale ho partecipato in rappresentanza dellaal fianco di alcuni leader politici europei tra cui il primo ministro ungherese ...

