Davide Silvestri minaccia di lasciare il GF Vip | “Se restiamo Delia ci batterà in finale”

Advertising

thatsalyson : RT @faaab__: Mi spezza il fatto che noi pubblico puntualmente salviamo i nuovi arrivati, perché loro sono semplicemente superiori ai vari B… - infoitcultura : CHI E' IL PRIMO FINALISTA GRANDE FRATELLO VIP/ Delia Duran batte Davide Silvestri - faaab__ : Mi spezza il fatto che noi pubblico puntualmente salviamo i nuovi arrivati, perché loro sono semplicemente superior… - divanomat : davide silvestri vorrebbe tanto essere lui - ylepass899 : RT @XSaffica: Questo che imita Lulu può far ridere solo a Davide Silvestri -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Soleil Sorge eriflettono sulla situazione, ammettendo di trovare ambiguo il comportamento di Barù nei confronti di Jessica . Grande Fratello Vip, Soleil Sorge critica Barù Soleil ...Soleil Sorge ehanno persino affermato che qualora la Duran fosse la prima finalista, lascerebbero la Casa del Grande Fratello Vip ma sarà difficile a credersi. Anche gli altri ...A deciderlo, dopo due turni di votazioni e nomination, è stato il pubblico da casa che per tutta la settimana ha potuto televotare per uno dei quattro “vipponi” in lizza: Davide Silvestri, Delia Duran ...Si tratta di Delia Duran. La moglie di Alex Belli l'ha spuntata su Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, tutti nella casa da cinque mesi. Una cosa che ha infastidito i concorrenti ...