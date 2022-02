Corsa Champions: Juventus, infortunio grave per Chiellini (Di martedì 8 febbraio 2022) infortunio per Giorgio Chiellini, il giocatore della Juventus si è sottoposto ad esami strumentali: lesione della muscolatura profonda. Il giocatore si è infortunato durante la sfida Juventus-Verona vinta dai bianconeri. Una vittoria importantissima perché ha permesso alla squadra di Allegri di ritornare in zona Champions League. Ora per la Juve c’è il problema Chiellini, che nonostante l’età resta un perno della difesa bianconera insieme a Bonucci. La Juve ha emanato un comunicato ufficiale sull’infortunio di Chiellini: “Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra“. I tempi di recupero ... Leggi su napolipiu (Di martedì 8 febbraio 2022)per Giorgio, il giocatore dellasi è sottoposto ad esami strumentali: lesione della muscolatura profonda. Il giocatore si è infortunato durante la sfida-Verona vinta dai bianconeri. Una vittoria importantissima perché ha permesso alla squadra di Allegri di ritornare in zonaLeague. Ora per la Juve c’è il problema, che nonostante l’età resta un perno della difesa bianconera insieme a Bonucci. La Juve ha emanato un comunicato ufficiale sull’di: “Giorgiooggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il Jmedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra“. I tempi di recupero ...

Serie A, corsa Champions: il calendario fino alla prossima sosta

Corsa Champions: Juventus, infortunio grave per Chiellini

Una vittoria importantissima perché ha permesso alla squadra di Allegri di ritornare in zona Champions League. Ora per la Juve c'è il problema Chiellini, che nonostante l'età resta un perno della difesa bianconera insieme a Bonucci.

Adani non ci sta, nuova stoccata alla Juventus: “Dovremmo battere le mani?” Decisivi i nuovi innesti Vlahovic e Zakaria con un gol per tempo che rilanciano ulteriormente le quotazioni della truppa di Allegri per la corsa Champions e non solo. Alla luce proprio del livello ...

