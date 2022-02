Camera, dal 15 febbraio Green pass rafforzato sarà necessario per entrare a Montecitorio: la capigruppo approva la proposta di Fico (Di martedì 8 febbraio 2022) Via libera della conferenza dei capigruppo di Montecitorio alla proposta del presidente Roberto Fico di estendere anche alla Camera l’obbligo di Green pass rafforzato. La decisione verrà ratificata il 9 febbraio dall’Ufficio di presidenza e l’obbligo sarà in vigore a partire dal 15 febbraio. La conferenza ha inoltre stabilito che il presidente del Consiglio Mario Draghi prenderà parte al question time il prossimo 2 marzo nell’Aula di Montecitorio. Per quanto riguarda invece la proposta del Pd di tenere una sessione di lavoro parlamentare sull”Agenda Mattarella‘, Fico ha annunciato che formulerà una proposta di lavoro in una prossima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Via libera della conferenza deidialladel presidente Robertodi estendere anche allal’obbligo di. La decisione verrà ratificata il 9dall’Ufficio di presidenza e l’obbligoin vigore a partire dal 15. La conferenza ha inoltre stabilito che il presidente del Consiglio Mario Draghi prenderà parte al question time il prossimo 2 marzo nell’Aula di. Per quanto riguarda invece ladel Pd di tenere una sessione di lavoro parlamentare sull”Agenda Mattarella‘,ha annunciato che formulerà unadi lavoro in una prossima ...

AlexBazzaro : **COVID: CAPIGRUPPO, GREEN PASS RAFFORZATO PER INGRESSO CAMERA DAL 15 FEBBRAIO** #GreenpassObbligatorio - borghi_claudio : I guariti erano la prima delle promesse non mantenute dal governo tra gli impegni che avevo ottenuto nel famoso sco… - andreabettini : Brillantissima meteora sul Tirreno alle 3.31 del 2 febbraio (2.31 UTC). Si è vista dal Lazio alla Lombardia. Ecco l… - digitaliano : Storia d'Italia La tutela dell'ambiente entra in #Costituzione, si astiene dal voto quell'unico partito che conta… - jeruebbasta : Ieri ero ubriaca o lui si è alzato dal tavolo dove era con i suoi amici per andare in camera da Jessica? C’è boh… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera dal La tutela dell'ambiente diventa un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione ...componenti prevista dall'articolo 138 della Carta nella seconda deliberazione di ciascuna Camera, ... Soddisfazione dal Wwf che ora chiede un intervento organico per adeguare gli strumenti normativi ...

Ambiente e animali in Costituzione, approvata la riforma La lunghezza dell'Iter è giustificata dal fatto che , siccome si tratta di una legge di revisione della Carta Costituzionale, sono necessari 4 passaggi " 2 alla Camera, 2 al Senato, ad intervallo non ...

Come arredare una camera da letto, scopri le migliori tendenze del 2022 idealista.it/news Mara Carfagna minacciata a Roma: busta con minacce di morte e proiettile La missiva arrivata alla segreteria di Carfagna alla Camera sarebbe stata aperta e vagliata dalla sicurezza in virtù di misure di sorveglianza molto stringenti «messe in atto per la specifica esposizi ...

La tutela dell’ambiente entra in Costituzione ROMA (ITALPRESS) – La Camera, con 468 voti a favore uno contrario e 6 astenuti, ha approvato in via definitiva la riforma che introduce in Costituzione la tutela dell’ambiente. In particolare, sono st ...

