Ascolti tv 7 febbraio 2022 analisi | Gioè sfonda | Signorini si difende Iacona non vale Ranucci | ma batte Porro Amadeus fa ancora boom con Blanco e Mahmood

(Di martedì 8 febbraio 2022)Tv al top: I Soliti Ignoti 6,190 milioni e 24,1%. Tg1 a 6,1 milioni e 25,5%. Màkari a 5,4 milioni e 25,4%. L’Eredità 5,161 milioni e 24,5%. Effetto Sanremo su tutta la programmazione di Rai1 Su Rai1 dopo la straordinaria scorpacciata sanremese è andata in onda la prima puntata della produzione Màkari con Claudionel cast. Canale 5 ha proposto il Gf Vip, dove Alfonsoha puntato sugli incontri tra reclusi e parenti, Delia ha conquistato la finale, Cardi B ha fatto una divertente imitazione di Lulù Selassie ed è stato annunciato un rientro nella casa da ospite di Alex. Le altre opzioni di lunedì 7? La serie tv Delitti in Paradiso su Rai2, Freedom su Italia1, mentre su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica e su La7 si è ha esordito la serie cult Sherlock. Su Rai3, in continuità con ...