Aprilia | sei davvero pronta a stupire tutta la MotoGP?

(Di martedì 8 febbraio 2022) È stata un’annata di, quella archiviata qualche mese fa,emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una piccola pausa, è già tempo di ...

Advertising

LavoroLazio_com : Fresatore CNC ad Aprilia Sei alla ricerca di una nuova sfid... - Dl2Design : @lorysava32 @GambutiPhoto @Aprilia Sei il numero uno -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia sei

Stando alla ricostruzione dovrebbero esserele persone che hanno partecipato alla colluttazione. Una decina di giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, provenienti probabilmente da, ...Lenon mi hanno sorpreso, conosco il loro potenziale e sono convinto che potranno essere ... Alla fine preferisco giornate di test come queste piuttosto che come in Qatar, doveveloce nelle ...Nell'ambito dell’attività dei servizi straordinari/quotidiani di controllo del territorio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste ...Serve un gol "olimpico" di Paolo Capodaglio per decidere la sfida tra Vis Artena ed Aprilia, con i padroni di casa che grazie al gol del centrocampista al trentesimo del primo tempo trovano tre punti ...