Albania | ispettori Uefa per verificare regolarità elezioni federali

(Di martedì 8 febbraio 2022) Lamonitora la situazione indopo i recenti fatti di cronaca. L’organismo europeo invierà una delegazione diinper valutare ladelleper la presidenza della Federazione calcistica prima che i club votino il mese prossimo. L’organo di governo del calcio europeo afferma che la “missione di valutazione” è stata il risultato dei colloqui tra il primo ministro albanese Edi Rama, il presidente dellaAleksander Ceferin e il presidente della federazione Armand Duka. La delegazione è composta da tre persone e si recherà a Tirana dal 14 al 16 febbraio. L’elezione alla presidenza è in programma il 2 marzo. Duka è candidato per un sesto mandato quadriennale ma il municipio di Tirana lo ha accusato di corruzione. ...

