Aggredisce anziano su autobus. Minorenne denunciato (Di martedì 8 febbraio 2022) I militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno deferito in stato di libertà, alla Procura dei Minori di Taranto, per percosse, lesioni personale e interruzione di pubblico servizio, un 17enne della zona, già gravato da pregiudizi penali, che il 17 gennaio ha aggredito, per futili motivi, un anziano a bordo dell’autobus di linea urbana nr. 3 di “Kyma Mobilità”.Gli operanti, a seguito di minuziose indagini, con l’utilizzo anche di accertamenti tecnici, sono riusciti ad identificare l’aggressore dell’anziano, 88enne del luogo. Si tratta di un minore già noto alle forze di polizia, che, per futili motivi ha aggredito, percuotendolo il mal capitato e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.Dopo l’aggressione, l’autista del pullman, richiamato da alcuni viaggiatori, si è visto costretto a ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 8 febbraio 2022) I militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno deferito in stato di libertà, alla Procura dei Minori di Taranto, per percosse, lesioni personale e interruzione di pubblico servizio, un 17enne della zona, già gravato da pregiudizi penali, che il 17 gennaio ha aggredito, per futili motivi, una bordo dell’di linea urbana nr. 3 di “Kyma Mobilità”.Gli operanti, a seguito di minuziose indagini, con l’utilizzo anche di accertamenti tecnici, sono riusciti ad identificare l’aggressore dell’, 88enne del luogo. Si tratta di un minore già noto alle forze di polizia, che, per futili motivi ha aggredito, percuotendolo il mal capitato e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.Dopo l’aggressione, l’autista del pullman, richiamato da alcuni viaggiatori, si è visto costretto a ...

