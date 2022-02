Abusi, Ratzinger: vergogna e dolore ma non sono bugiardo (Di martedì 8 febbraio 2022) Joseph Ratzinger chiede "perdono" alle vittime di Abusi sessuali commessi da parte di sacerdoti nella diocesi di Monaco e Frisinga. Provo "dolore e vergogna", dice il Papa emerito in una lettera inviata in risposta al rapporto choc pubblicato alcune settimane fa che ha portato alla luce quasi 500 casi di pedofilia dal dopoguerra al 2019 nell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Un rapporto che ha accusato anche l'allora arcivescovo Ratzinger di aver coperto alcuni casi di Abusi sessuali. "Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di Abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera richiesta di perdono", scrive Ratzinger."Dio perdoni la nostra grandissima colpa - ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) Josephchiede "perdono" alle vittime disessuali commessi da parte di sacerdoti nella diocesi di Monaco e Frisinga. Provo "", dice il Papa emerito in una lettera inviata in risposta al rapporto choc pubblicato alcune settimane fa che ha portato alla luce quasi 500 casi di pedofilia dal dopoguerra al 2019 nell'Arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Un rapporto che ha accusato anche l'allora arcivescovodi aver coperto alcuni casi disessuali. "Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime disessuali la mia profonda, il mio grandee la mia sincera richiesta di perdono", scrive."Dio perdoni la nostra grandissima colpa - ...

Agenzia_Ansa : Ratzinger, in una lettera sugli abusi a Monaco, parla di 'grandissima colpa' per chi commette abusi ma anche per ch… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali l… - vaticannews_it : #8febbraio #Ratzinger: 'In tutti i miei incontri con le vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti,noi stessi… - imusumarra : RT @oss_romano: #8febbraio Lettera scritta dal Papa emerito #BenedettoXVI dopo la diffusione del rapporto sugli abusi nell'arcidiocesi di M… - ilPFmax : RT @CecchiniEugenio: Lombardi: Papa Ratzinger non ha mai cercato di nascondere il male nella Chiesa. Anzi la verità, benché dolorosa, è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi Ratzinger Ratzinger chiede perdono a vittime pedofilia: 'Provo vergogna e dolore' ...emerito Benedetto XVI in una lettera risponde alle accuse emerse dal rapporto pubblicato il 20 gennaio scorso sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, di cui l'allora cardinale Ratzinger ...

Un'appendice che contribuisce a fare chiarezza Gli esperti affermano che in nessuno dei casi analizzati dal rapporto Joseph Ratzinger era a conoscenza di abusi sessuali commessi o del sospetto di abusi sessuali commessi dai sacerdoti. La ...

Benedetto XVI risponde alle accuse con una toccante lettera in cui cita l’Apocalisse Non sono un "bugiardo", il Papa "è con me". Il rapporto sugli abusi vedi anche Rapporto su pedofilia a Monaco, Ratzinger: "Turbamento e vergogna" "A seguito della presentazione del rapporto sugli ...

Abusi sessuali, il mea culpa di Ratzinger Un mea culpa che si è reso in necessario dopo la pubblicazione, lo scorso 20 gennaio, del Rapporto sugli abusi sessuali nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Diocesi che lo stesso Ratzinger ...

...emerito Benedetto XVI in una lettera risponde alle accuse emerse dal rapporto pubblicato il 20 gennaio scorso suglinell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, di cui l'allora cardinale...Gli esperti affermano che in nessuno dei casi analizzati dal rapporto Josephera a conoscenza disessuali commessi o del sospetto disessuali commessi dai sacerdoti. La ...Non sono un "bugiardo", il Papa "è con me". Il rapporto sugli abusi vedi anche Rapporto su pedofilia a Monaco, Ratzinger: "Turbamento e vergogna" "A seguito della presentazione del rapporto sugli ...Un mea culpa che si è reso in necessario dopo la pubblicazione, lo scorso 20 gennaio, del Rapporto sugli abusi sessuali nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga. Diocesi che lo stesso Ratzinger ...