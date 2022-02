Zona gialla: per quali Regioni, regole e Super Green Pass (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese ha portato al ritorno in Zona gialla di diverse Regioni. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese e ormai la maggior parte dei territori del nostro Paese è gialla. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, dal 7 febbraio 2022 le Marche sono in Zona Arancione e quasi tutte le Regioni e Province autonome sono ormai colorate, con l’eccezione di Basilicata, Molise e Umbria che restano in Zona Bianca. Certo la Zona gialla di cui si parla ora non è più rigida come agli albori delle misure restrittive: con il ultimo Decreto varato lo scorso 22 luglio, erano infatti cambiati i criteri per il Passaggio in questa fascia. Alcune ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’aumento generalizzato dei contagi in tutto il Paese ha portato al ritorno indi diverse. L’aumento dei ricoveri nei reparti Covid e terapie intensive preoccupa il Paese e ormai la maggior parte dei territori del nostro Paese è. Con la nuova ordinanza del Ministero della Salute, dal 7 febbraio 2022 le Marche sono inArancione e quasi tutte lee Province autonome sono ormai colorate, con l’eccezione di Basilicata, Molise e Umbria che restano inBianca. Certo ladi cui si parla ora non è più rigida come agli albori delle misure restrittive: con il ultimo Decreto varato lo scorso 22 luglio, erano infatti cambiati i criteri per ilaggio in questa fascia. Alcune ...

