“Vi presento il mio fidanzato”: gesto sconvolgente di Eleonora De Fazio, lei svela la verità (Di lunedì 7 febbraio 2022) Retroscena sconvolgenti per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Eleonora De Fazio: la giovane mette la parola “fine” alle accuse. Eleonora De Fazio (fonte youtube)Il trono classico del dating-show “Uomini e Donne” riserva in quest’edizione numerosi colpi di scena. Una delle vicende che più ha appassionato i fan del programma è stata la liaison tra il tronista Luca Salatino e l’affascinante corteggiatrice Eleonora De Fazio. La giovane era stata al centro dei rumors per un presunto scandalo mediatico: era emersa la concreta possibilità che, durante la sua permanenza nel format, Eleonora tenesse in piedi una relazione parallela. Ad indagare maggiormente sull’intricata vicenda sentimentale, era stato l’opinionista Gianni Sperti. Il ballerino l’aveva ... Leggi su ck12 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Retroscena sconvolgenti per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”De: la giovane mette la parola “fine” alle accuse.De(fonte youtube)Il trono classico del dating-show “Uomini e Donne” riserva in quest’edizione numerosi colpi di scena. Una delle vicende che più ha appassionato i fan del programma è stata la liaison tra il tronista Luca Salatino e l’affascinante corteggiatriceDe. La giovane era stata al centro dei rumors per un presunto scandalo mediatico: era emersa la concreta possibilità che, durante la sua permanenza nel format,tenesse in piedi una relazione parallela. Ad indagare maggiormente sull’intricata vicenda sentimentale, era stato l’opinionista Gianni Sperti. Il ballerino l’aveva ...

Advertising

Dajejuve1 : Sto fissando la foto di mia figlia e non so se avrei accettato la frase 'papà ti presento il mio f...'. Signore dammi forza. - matteocaccia : RT @lineedombra: Ti presento il mio vicino Una piccola riunione carbonara tra condomi, a Natale del 2020; e un nuovo vicino di casa molto… - lineedombra : Ti presento il mio vicino Una piccola riunione carbonara tra condomi, a Natale del 2020; e un nuovo vicino di casa… - polzylady : RT @ppiersante: Presento ora il mio GreenByPass per il #GiornodelRicordo. - deborahestop : RT @deborahestop: Vi presento il mio amico, ?? -

Ultime Notizie dalla rete : presento mio Il Festival Uto Ughi per i giovani si chiude alla Fondazione Ferrero il prossimo 18 febbraio Sottolinea il Maestro Uto Ughi: "Il mio sostegno al Festival La Santità Sconosciuta sin dalle prime edizioni è stato motivato, come ho avuto più volte occasioni di dire, dall'ammirazione per la ...

L'amore che infrange le galassie è solo l'illusione dei vent'anni Il mio cuore mi dice che ho conosciuto la mia anima gemella. Lui è perfetto in tutto: mi fa ridere ...ne dica Billy Crystal (chiedo scusa a tutti i lettori per l'ennesima citazione da Harry ti presento ...

Diciotto anni fa se ne andava “Franco” Baudone CittaDellaSpezia Mimma Gaspari, signora della musica: un libro fra aneddoti di ieri e protagonisti di oggi «Per decenni il mio mestiere è stato quello di lanciare gli artisti ... che per lanciare Conte cantante fece una festa a casa sua per presentare l’avvocato-cantautore . Fra il pubblico entusiasta ...

Vignola. Allontana i clienti, barista colpito alla testa si presentano ubriachi o sotto effetto di droga». Il responsabile della sicurezza del pub non fa sconti. I ragazzi, nonostante le minacciose insistenze, non entrano. «Hanno aspettato mio marito ...

Sottolinea il Maestro Uto Ughi: "Ilsostegno al Festival La Santità Sconosciuta sin dalle prime edizioni è stato motivato, come ho avuto più volte occasioni di dire, dall'ammirazione per la ...Ilcuore mi dice che ho conosciuto la mia anima gemella. Lui è perfetto in tutto: mi fa ridere ...ne dica Billy Crystal (chiedo scusa a tutti i lettori per l'ennesima citazione da Harry ti...«Per decenni il mio mestiere è stato quello di lanciare gli artisti ... che per lanciare Conte cantante fece una festa a casa sua per presentare l’avvocato-cantautore . Fra il pubblico entusiasta ...si presentano ubriachi o sotto effetto di droga». Il responsabile della sicurezza del pub non fa sconti. I ragazzi, nonostante le minacciose insistenze, non entrano. «Hanno aspettato mio marito ...