Vasco Rossi | auguri da Bari con suo audio a mamma - fan ricoverata

Advertising

Agenzia_Ansa : Vasco Rossi compie 70 anni, il cartone animato sui social: 'Voglio una vita spericolata'. Il post del rocker di Zoc… - SkyTG24 : Vasco Rossi compie 70 anni, da Albachiara a Rewind: le sue canzoni indimenticabili. VIDEO - Corriere : I 70 anni di Vasco Rossi, per sempre giovane tra rabbia e malinconia e rock’n’roll - Bassi10Bassi : RT @CasaLettori: “Perché la vita è un brivido che vola via è tutto un equilibrio sopra la follia.” Vasco Rossi Nato il #7febbraio 1952 a… - MontiFrancy82 : Buon compleanno @vascorossi ! -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

Questa storia qua , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film documentario, biografico, musicale del 2011 di Alessandro Paris e Sibylle Righetti, con. The Condemned - L'...Gli auguri del Policlinico di Bari aper il suo settantesimo compleanno arrivano con un ricordo speciale, quello di un messaggio vocale mandato dal cantante ad una giovane mamma barese, sua fan sfegatata, ricoverata all'epoca ...Mio padre pensò a lui quando nacqui io La storia dell'origine del nome di Vasco Rossi è stata raccontata da Studio Aperto Mag in "Vasco, 70 anni a tutto rock", un servizio televisivo andato in onda il ...Vasco Rossi compie oggi 70 anni e ha deciso di farlo con un video animato pubblicato sui propri canali social. Il rocker di Zocca è il protagonista di questo cortometraggio animato in cui sale con un ...