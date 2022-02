Un incendio è divampato in un palazzo di Roma, 7 persone in ospedale (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - incendio nella notte in un palazzo di tre piani in via Ascoli Satriano, nella periferia Romana del Quarticciolo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine e agli agenti della polizia locale di Roma Capitale. A causa del rogo 20 persone sono rimaste intossicate e tra queste ben 7 - tra cui una donna in gravidanza e alcuni minorenni - sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. Le fiamme sarebbero partite da alcuni materiali accatastati nel sottoscala della palazzina per invadere poi completamente gli interni dello stabile. Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI -nella notte in undi tre piani in via Ascoli Satriano, nella periferiana del Quarticciolo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine e agli agenti della polizia locale diCapitale. A causa del rogo 20sono rimaste intossicate e tra queste ben 7 - tra cui una donna in gravidanza e alcuni minorenni - sono state trasportate indai sanitari del 118. Le fiamme sarebbero partite da alcuni materiali accatastati nel sottoscala della palazzina per invadere poi completamente gli interni dello stabile.

