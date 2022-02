Tragicommedia M5S, Conte “sospeso” studia contromosse. Iscritti rivoteranno (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Una strana decisione": è questo l'umore dei vertici del Movimento 5 stelle sull'ordinanza di sospensione delle delibere, che risalgono al mese di agosto 2021, di adozione del nuovo Statuto e di elezione del nuovo leader, ovvero Giuseppe Conte. "Nessun azzeramento dei vertici, è solo una ordinanza sospensiva", evidenziano le voci vicine al leader che smentiscono la lettura a loro giudizio "infondata" dell'avvocato e degli attivisti napoletani che hanno promosso il ricorso. Quella odierna è stata una lunga giornata di riunioni per l'ex presidente del Consiglio, in particolare nella sua abitazione romana con gli avvocati del Movimento e l'ex reggente Vito Crimi. Secondo quanto riferiscono fonti stellate qualificate, anche il fondatore e garante Beppe Grillo è stato più volte sentito da Conte, che al termine della riunione coi legali ha ribadito, in una ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Una strana decisione": è questo l'umore dei vertici del Movimento 5 stelle sull'ordinanza di sospensione delle delibere, che risalgono al mese di agosto 2021, di adozione del nuovo Statuto e di elezione del nuovo leader, ovvero Giuseppe. "Nessun azzeramento dei vertici, è solo una ordinanza sospensiva", evidenziano le voci vicine al leader che smentiscono la lettura a loro giudizio "infondata" dell'avvocato e degli attivisti napoletani che hanno promosso il ricorso. Quella odierna è stata una lunga giornata di riunioni per l'ex presidente del Consiglio, in particolare nella sua abitazione romana con gli avvocati del Movimento e l'ex reggente Vito Crimi. Secondo quanto riferiscono fonti stellate qualificate, anche il fondatore e garante Beppe Grillo è stato più volte sentito da, che al termine della riunione coi legali ha ribadito, in una ...

