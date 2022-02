“Sta per scoppiare l’amore”: Marco Rossetti, rivelazione clamorosa per la star di Doc 2 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Rivelazioni clamorose per Marco Rossetti, amatissimo attore della medical fiction RAI “Doc 2”: per lui in arrivo un turbine di emozioni. Marco Rossetti (fonte youtube)L’emittente pubblica RAI ha dimostrato, negli ultimi anni, di poter competere con la faraoniche produzioni Netflix e Prime Video, che sfornano film e serie-tv a ritmi martellanti. Lo dimostra il successo della medical fiction “Doc-Nelle tue mani“, interpretata da un cast di attori di prima scelta, capitanati dal talentuoso Luca Argentero. La serie è incentrata sulle vicende di un gruppo di medici operativi al Policlinico Ambrosiano, e in particolare ruota attorno all’amnesia del dottor Fanti, cui Argentero presta il volto. Il 2020 è stato l’anno di incubazione per il gioiellino targato RAI, e la sua messa in onda è tutt’ora in corso nella ... Leggi su ck12 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Rivelazioni clamorose per, amatissimo attore della medical fiction RAI “Doc 2”: per lui in arrivo un turbine di emozioni.(fonte youtube)L’emittente pubblica RAI ha dimostrato, negli ultimi anni, di poter competere con la faraoniche produzioni Netflix e Prime Video, che sfornano film e serie-tv a ritmi martellanti. Lo dimostra il successo della medical fiction “Doc-Nelle tue mani“, interpretata da un cast di attori di prima scelta, capitanati dal talentuoso Luca Argentero. La serie è incentrata sulle vicende di un gruppo di medici operativi al Policlinico Ambrosiano, e in particolare ruota attorno all’amnesia del dottor Fanti, cui Argentero presta il volto. Il 2020 è stato l’anno di incubazione per il gioiellino targato RAI, e la sua messa in onda è tutt’ora in corso nella ...

Advertising

ComuneMI : Per il forte di vento che sta soffiando in città l’Amministrazione ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi p… - PaoloCond : Questa è gente di ?@SkySport? che sta per andare in onda contro la serata finale di ??#Sanremo2022 (share previsto… - NicolaPorro : Come sta veramente Draghi? Cosa starebbe pianificando per il suo governo? Ecco il retroscena di #LuigiBisignani ?? - bashfuleye : @nomournersnof aiut la prossima volta che la metto la fisserò per vedere sta cosa ahah - Josephi16369750 : @Bibibobibox @AlbertoBagnai Ha tutta la mia solidarietà per questa folle discriminazione che sta subendo -