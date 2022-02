Serie A, oggi l’assemblea: i nomi in lista per la presidenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) Questa mattina ci sarà l’assemblea per iniziare a vedere chi potrà prendere il posto di Dal Pino come presidente della Lega Serie A Questa mattina in un hotel a Milano prenderà il via l’assemblea di Lega della Serie A. I vertici dei club si riuniranno per provare a decidere il sostituto di Dal Pino. I nomi in lista sono per lo più politici, visto la volontà di chiedere ristori e aiuti al Governo. Veltroni, Casini, Alfano e Maroni sono questi alcuni dei nomi in lizza, ma vedremo se oggi si saprà qualcosa di più. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Questa mattina ci saràper iniziare a vedere chi potrà prendere il posto di Dal Pino come presidente della LegaA Questa mattina in un hotel a Milano prenderà il viadi Lega dellaA. I vertici dei club si riuniranno per provare a decidere il sostituto di Dal Pino. Iinsono per lo più politici, visto la volontà di chiedere ristori e aiuti al Governo. Veltroni, Casini, Alfano e Maroni sono questi alcuni deiin lizza, ma vedremo sesi saprà qualcosa di più. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

